Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
AÇLIK, ÇOCUKLARI BÖCEK YEMEYE ZORLADI
Afrika ülkesi Uganda'da çekilen bir video, dünya genelinde büyük üzüntü yarattı. Görüntülerde, açlıkla mücadele eden çocukların, yüksek protein içeriği nedeniyle termit böceklerini cips gibi tükettiği görüldü. Uzmanlara göre; termitler, ette bulunan proteinin yaklaşık iki katı kadar besin değeri taşıyor.
"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"
Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Paylaşımlarda, "Gerçek şükür nedir, bir türlü anlayamayan şu kalplerimize hidayet ver", "Halimize şükretmeliyiz", "Zenginler izlesin bunu, doymayan para babaları görsün", "Emperyalizm", "Allah yardımcıları olsun" gibi ifadeler yer aldı.