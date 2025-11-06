Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Uganda'da açlıkla mücadele eden çocukların, etteki proteinin iki katını içeren termit böceklerini cips gibi yediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, videonun altına "Halimize şükretmeliyiz" yorumları yaptı.

AÇLIK, ÇOCUKLARI BÖCEK YEMEYE ZORLADI

Afrika ülkesi Uganda'da çekilen bir video, dünya genelinde büyük üzüntü yarattı. Görüntülerde, açlıkla mücadele eden çocukların, yüksek protein içeriği nedeniyle termit böceklerini cips gibi tükettiği görüldü. Uzmanlara göre; termitler, ette bulunan proteinin yaklaşık iki katı kadar besin değeri taşıyor.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Paylaşımlarda, "Gerçek şükür nedir, bir türlü anlayamayan şu kalplerimize hidayet ver", "Halimize şükretmeliyiz", "Zenginler izlesin bunu, doymayan para babaları görsün", "Emperyalizm", "Allah yardımcıları olsun" gibi ifadeler yer aldı.