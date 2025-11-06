Haberler

Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz Haber Videosunu İzle
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uganda'da açlıkla mücadele eden çocukların, etteki proteinin iki katını içeren termit böceklerini cips gibi yediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede viral olan videoya, "Halimize şükretmeliyiz" ve "Allah yardımcıları olsun" gibi çok sayıda yorum yapıldı.

  • Uganda'da açlıkla mücadele eden çocuklar, protein içeriği ettekinin yaklaşık iki katı olan termit böceklerini cips gibi tüketiyor.
  • Termit böceklerinin tüketildiği videolar sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar şükür ve yardım çağrıları içeren yorumlar yaptı.

Uganda'da açlıkla mücadele eden çocukların, etteki proteinin iki katını içeren termit böceklerini cips gibi yediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, videonun altına "Halimize şükretmeliyiz" yorumları yaptı.

AÇLIK, ÇOCUKLARI BÖCEK YEMEYE ZORLADI

Afrika ülkesi Uganda'da çekilen bir video, dünya genelinde büyük üzüntü yarattı. Görüntülerde, açlıkla mücadele eden çocukların, yüksek protein içeriği nedeniyle termit böceklerini cips gibi tükettiği görüldü. Uzmanlara göre; termitler, ette bulunan proteinin yaklaşık iki katı kadar besin değeri taşıyor.

"ALLAH YARDIMCILARI OLSUN"

Kısa sürede viral olan videonun altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Paylaşımlarda, "Gerçek şükür nedir, bir türlü anlayamayan şu kalplerimize hidayet ver", "Halimize şükretmeliyiz", "Zenginler izlesin bunu, doymayan para babaları görsün", "Emperyalizm", "Allah yardımcıları olsun" gibi ifadeler yer aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAkın ÖZYURT:

Başka insanların eksikliğini, imkansızlığını, yoksulluğunu, engelini örnek göstererek şükretmek bencilliktir vicdansızlıktır.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

doyumsuzluk aç gözlülük de daha beter Vicdansızlıktır. Siz elinizdeki imkanları olanı küçümseyip sürekli bundan siyasi prim yapma hükümeti yıpratma çabalarınızın boşa çıkmaısna mı üzülüyorunuz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDoğuş:

Halimize şükredelim diyeceğinize, saraylilara saraylardan varaklardan vazgecmelerini söyleyin

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Olur mu seninkide iş yani padişaha bunu nasıl söylesinler eğer söylerlerse yalaklarına kim yem koyacak

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarıosman kara:

Her videoda bu uzun reklamları izlemek zorundamıyız!?

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Aynen ya. O yuzden videolari seyretmiyom bazen

yanıt23
yanıt0
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Tarayıcılar için reklam engelleyici eklentiler var; işe yarıyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıDüsünür:

Ne mesaji veriyorsun admin. Kureselcimisin sende. Hayvanlarin yok olacsgini sende biliyorsun dimi. ? bizi bocege mi alistiriyorsun. İklim kanunu demek aclik sefillik sussuuk demektir. Ulke bu kanunu imzalamistir

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

hollandalılarda açlıktan at eti yiyorlar demek kadar doğru bir haber... yahudiler o kadar tokki. deve eti yemiyorlar demek kadar doğru haber... her ülkenin kendine ait mutfağı var onlarınki o.. mesela trde türkün dönüp bakmadığı şeyin salatası var almanyada... almanlar açlıktan ot yiyor demek kadar doğru...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Türk lojistik devi Fransızlara satıldı

Türk lojistik devi Fransızlara satıldı! Dudak uçuklatan fiyat
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından çarpıcı ifade

İtiraf niteliğindeki mesajların ardından kızının ifadesi ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde olay! Galatasaray'ın gündemindeki isme hocası saldırdı

Galatasaray'ın gündemindeki isme hocası saldırdı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Türk lojistik devi Fransızlara satıldı

Türk lojistik devi Fransızlara satıldı! Dudak uçuklatan fiyat
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Tanju Özcan'dan kendisine 'Yezit' diyen Davutoğlu'na yanıt

Tanju Özcan'dan kendisine "Yezit" diyen Davutoğlu'na yanıt
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
2 ayda 9 aylık hamile gibi büyüdü, doktorlar görünce apar topar ameliyata aldı

Karnı 9 aylık gibi şişti! Doktorlar bile inanamadı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.