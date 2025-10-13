İzlanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Fransa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İzlanda Fransa kaç kaç? İzlanda Fransa canlı maç anlatımı ve İzlanda Fransa kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İZLANDA FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

İzlanda Fransa maçı 1-0'lık İzlanda üstünlüğüyle devam ediyor.

İZLANDA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

İzlanda Fransa maçını EXXEN'de canlı olarak izleyebilirsiniz. İzlanda Fransa maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İZLANDA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzlanda Fransa maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

İZLANDA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzlanda Fransa maçı Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.