İYİ Parti Afyon adayı kim? 2024 İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı Alper Yağcı kaç yaşında, nereli?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İYİ Parti Afyon adayı kim? İYİ Parti Afyon Belediye Başkan adayı kimdir?

ALPER YAĞCI KİMDİR?

01.05.1981 yılında dünyaya geldim.

Kadınana İlköğretim Okulu, Şemsettin Karahisarı Orta Okulu ve Afyon Lisesindeki eğitimlerimin ardından sırasıyla Mahalli İdareler önlisans, Kamu Yönetimi lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansımı tamamladım.

•2003 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı Afyonkarahisar Belediyesi Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi başkanlığını Türkiye'de seçilmiş ilk Gençlik Meclisi başkanı olarak kazanıp, bu görevdeyken ilimizi Gençlik Parlamentosu Afyonkarahisar Parlamenteri olarak 2,5 yıl temsil ettim.

•Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı görevini iki dönem üst üste yürüttüm.

•İYİ Parti İl kurucu disiplin kurulu üyeliği görevinde bulundum.

•İYİ Parti Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığında Başkan Yardımcı görevinde bulundum.

•İYİ Parti Genel Merkez 3. Dönem Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yaptım.

•İYİ Parti Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyeliği görevine halkımızın teveccühü ile 2019 Mart ayında yapılan seçimlerde seçilmiş olup yaklaşık 4,5 yıldır bu görevi yürütmekteyim.

•Eğitim ve Danışmanlık Alanlarında Ticari faaliyet göstermekteyim.

•Sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliğim ve fahri üyeliklerim mevcuttur.

•Evli ve iki çocuk babasıyım.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Aydın, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.