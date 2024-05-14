IV. Baudouin kimdir? "Cüzzamlı Kral" kimdir?

IV. Baudouin, 1161 ile 1185 yılları arasında Kudüs Krallığı'nın kralı olarak hüküm süren bir Haçlı lideridir. Baudouin, Kudüs Krallığı'nın son dönemlerinde tahta çıkmış ve kısa bir süre hüküm sürmüştür. Baudouin, babası IV. Amalrik'in ölümünden sonra 13 yaşında tahta çıkmıştır. Küçük yaşta tahta geçmesine rağmen, Kudüs Krallığı'nın zayıflayan durumunu düzeltmek ve Haçlı devletini güçlendirmek için çaba göstermiştir. Ancak, kısa süren saltanatı boyunca siyasi ve askeri sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

IV. BAUDOUIN KİMDİR?

IV. Baudouin, Kudüs Krallığı'nın 1161 ile 1185 yılları arasında yaşamışhükümdarıdır. Çok küçük yaşta cüzzam hastalığına yakalandığı için "Cüzzamlı" lakabıyla da bilinmektedir. Muzdarip olduğu cüzzam, sonunda onu kör bıraktı ve ellerini ve ayaklarını kullanamayacak bir hâle getirerek zayıflattı. Çağdaşları ve sonraki tarihçiler, iradesi ve Kudüs Krallığı'na olan bağlılığı nedeniyle ona hayranlık duydular. Yetenekli danışmanlar seçen Baldwin, gelişen bir Hristiyan ülkesini yönetti ve krallığını Müslüman hükümdar Selahaddin Eyyubi'den korumayı başardı. 1185 yılında, cüzzamdan ötürü 24 yaşındayken öldü.

Çocukluğunda babasının Kudüs'teki sarayında büyüyen IV. Baudouin, tarihçi Surlu Vilyam tarafından eğitildi. Vilyam bir gün genç prens hakkında üzücü bir şey keşfetti; bir gün prens ve arkadaşları oynuyorlardı, birbirlerinin kollarına tırnaklarını geçirerek birbirlerini yaralamaya çalışıyorlardı fakat Baudouin acı hissetmiyordu. Vilyam bunun ciddi bir hastalığın işareti olduğunu hemen anladı fakat birkaç yıl sonraya kadar kesin olarak cüzzam teşhisi konmadı ve ergenlik ile birlikte hastalık hızlandı.

Tahta çıkmasında bazı zorluklar yaşandı. Baudouin, cüzzamlı olduğu için uzun süre hüküm sürmesi ve bir varis yapabilmesi beklenmiyordu. Saraydakiler ve Lordlar kozlarını prenses Sibylla ve babalarının ikinci evliliğinden üvey kız kardeşleri olan prenses Isabella üzerine oynadılar. Sibylla büyük halası tarafından Bethany manastırında büyütülürken, Isabella, annesi Maria Komnena'nın Nablus'taki sarayında büyüyordu. Ancak Baudouin, III. Raymond'un Selahaddin Eyyubi ile yaptığı anlaşmayı onaylamadı ve Şam ve Bekaa Vadisi'ne akın düzenledi. Dayısı III. Joselin'i Urfa Kontluğu'na tayin etti. Baudouin, hasta haliyle elinde kalan askerî güçle Kudüs'ten Kerek'e geldi ve kuşatmayı kırdı. Fakat Lüzinyanlı Guy, Selahaddin Eyyubi ve ordusuyla savaşmayı reddetti ve Selahaddin kolayca geri çekildi.

IV. Baudouin, kısa yaşamı boyunca Kudüs Krallığı'nı yönetti ve cüzzamın zorluklarına rağmen ülkesini korumayı başardı. Onun hikayesi, cesareti ve bağlılığı tarih boyunca hatırlanmıştır.

4 . BALDWIN NEREYİ FETHETTİ?

IV. Baudouin, Kudüs Krallığı'nın hükümdarı olarak görev yaptığı dönemde önemli olaylara tanıklık etti. İşte IV. Baudouin'in hükümdarlığı sırasında gerçekleştirdiği bazı önemli eylemler:

Şam ve Bekaa Vadisi Akınları: IV. Baudouin, Müslüman hükümdar Selahaddin Eyyubi'ye karşı savunma önlemleri almak amacıyla Şam ve Bekaa Vadisi'ne akınlar düzenledi. Bu bölgeleri korumak için askeri harekatlar gerçekleştirdi.

III. Joselin'i Urfa Kontluğu'na Tayin Etme: IV. Baudouin, dayısı III. Joselin'i Urfa Kontluğu'na tayin etti. Bu hamle, krallığının sınırlarını genişletmek ve stratejik bölgeleri güvence altına almak amacıyla yapıldı.

Veraset Meselesi: IV. Baudouin, cüzzamlı olduğu için uzun süre hüküm sürmesi ve bir varis yapabilmesi beklenmiyordu. Saraydakiler ve Lordlar, prenses Sibylla ve üvey kız kardeşi prenses Isabella arasında kozlarını oynadılar. Ancak IV. Baudouin, kız kardeşine kin tutmamasına rağmen onu verasetten atarak 5 yaşındaki yeğeni Montferrat'lı Baudouin'i varisi ve halefi olarak atadı.

IV. Baudouin, cüzzamın zorluklarına rağmen Kudüs Krallığı'nı yönetti ve ülkesini Selahaddin Eyyubi'den korumayı başardı. Cesareti ve bağlılığı tarih boyunca hatırlanmıştır.