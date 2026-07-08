İTALYAN TASARIM VE ESTETİĞİNİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ ISVEA’NIN HALKA ARZINA YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektörünün köklü markalarından, Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.’nin halka arzında yatırımcılardan yoğun talep geldi.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde 20,90 TL sabit fiyatla talep toplandı. Halka arzda toplam yaklaşık 4 kat talep toplandı.

Halka arz sonuçlarına göre, ISVEA payları toplam 901.609 yatırımcıya dağıtıldı. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan 2,33 kat, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan ise 5,86 kat talep geldi. Halka arz kapsamında toplam 67.000.000 TL nominal değerli payın tamamının satışı gerçekleştirilirken, halka arz büyüklüğü 1.400.300.000 TL oldu.

ISVEA, halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’da, ana işi vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan ilk şirket olması ile önemli bir konum elde etmeye hazırlanıyor. Şirket paylarının, Borsa İstanbul’da “ISVEA” kodu ile işlem görmesi planlanıyor.

“Yatırımcılarımızın ilgisi, markamıza ve büyüme vizyonumuza duyulan güvenin göstergesi”

Halka arz sürecini değerlendiren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, yatırımcılardan gelen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“1962 yılında İtalya’da doğan ISVEA, bugün Ece Holding çatısı altında Türk üretim gücü, tasarım vizyonu ve küresel marka hedefiyle yoluna devam ediyor. Halka arz sürecimize gösterilen yoğun ilgi, yatırımcılarımızın ISVEA markasına, üretim gücümüze ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin en önemli göstergelerinden biridir. Bize güvenerek ISVEA ailesine katılan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni ortaklarımızla birlikte markamızı ve güvendiğimiz patentli ürünlerimizi hem Türkiye’de hem de global pazarlarda daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.”

İtalyan tasarımı, Türk üretim gücüyle borsada

Vitrifiye seramikten banyo mobilyalarına, FFC lavabolardan duş teknelerine, mutfak evyelerinden gömme rezervuarlara ve klozet kapaklarına uzanan geniş ürün portföyüyle ISVEA, yaşam alanlarına estetik, fonksiyonellik ve sürdürülebilir değer katıyor.

Çorum’daki güçlü üretim altyapısı ve toplam 5 modern fabrikasıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, Türkiye’nin üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyor. 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren ISVEA, tasarım odaklı ürünleri, yenilikçi teknolojileri ve global marka vizyonuyla vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektöründe büyümesini sürdürüyor.

Halka arz geliri sürdürülebilir büyüme için kullanılacak

ISVEA, halka arzdan elde edeceği fonun önemli bir bölümünü sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde makine ve ekipman yatırımlarına, finansal borçluluğun azaltılmasına, işletme sermayesinin güçlendirilmesine, öztüketime yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarına ve kiralama yoluyla edinilen makine-teçhizatların satın alınmasına ayırmayı hedefliyor.

Gong töreni 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek

ISVEA’nın Borsa İstanbul’daki yolculuğunun ilk adımı olan Gong Töreni’nin 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şirket, bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da “ISVEA” kodu ile işlem görmeye başlayacak.

ISVEA, halka arz sonrası dönemde de tasarım, üretim, inovasyon ve ihracat odağındaki büyüme stratejisiyle Türkiye için katma değer üretmeye ve global pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam edecek.