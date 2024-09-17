İştirak ne demek? Sorusunun cevabı birçok kişi tarafından araştırılıyor. "İştirak" terimi, çeşitli bağlamlarda kullanılan bir kelimedir ve anlamı, kullanıldığı duruma göre farklılık gösterebilir. Peki, İştirak ne demek? İştirak ne anlama gelir? İşte detaylar...

İŞTİRAK NE DEMEK?

İştirak, bir kişinin veya bir kurumun bir konuda yer alması, katılması veya bir süreçte rol alması anlamına gelir. Örneğin, bir davada bir kişinin veya kurumun sürece dahil olması, "dava iştirakçiliği" olarak adlandırılabilir.