İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olarak kabul edilmiştir ve Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, İstiktal Marşı'nın bestecisinin kim olduğu merak ediliyor. İstiklal Marşı'nın ne zaman bestelendiği araştırılıyor. Peki, İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? İstiklal Marşı ne zaman bestelendi? Detaylar haberimizde...

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTECİSİ KİMDİR?

İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. İstiklal Marşı'nın sözleri Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN BESTELENDİ?

Beste kısmı 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından yapılmıştır. Marş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olarak kabul edilmiştir ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olarak önemli bir yere sahiptir.

OSMAN ZEKİ ÜNGÖR KİMDİR?

Osman Zeki Üngör 1880 yılında İstanbul'da doğmuş ve 28 Şubat 1958 yılında İstanbul vefat etmiştir. Şair, besteci, orkestra şefi, keman virtüözüdür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşının bestecisi olarak tanınmış bir sanatçıdır. Osmanlı sarayında ilk Türk kemancısı olarak yetiştirilmiş olan müzisyen; birçok klasik Batı müziği bestecisinin keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk kemancıdır.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temelini oluşturan Osmanlı saray orkestrasını yönetmiş; orkestranın ilk defa İstanbul'da halka açık konserler vermesini ve cumhuriyetin ilanından sonra yeni başkent Ankara'daki ilk senfonik konserlerin gerçekleşmesini sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk önemli öğrenim kurumlarından Musiki Muallim Mektebinin kuruluşunda büyük emeği geçmiş bir eğitimcidir. Besteci Ekrem Zeki Ün'ün babasıdır