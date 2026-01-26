İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
İstanbul'da Şirinevler-Ataköy metrosundaki yürüyen merdivenlerden çıkan yüksek ses, vatandaşı isyan ettirdi. Sorunla ilgili İBB'ye defalarca başvurduklarını söyleyen vatandaşlar hala bir sonuç alamadı.
- Şirinevler-Ataköy metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerde mekanik arıza nedeniyle şiddetli ses oluşuyor.
- Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul'a yaptıkları başvurulara rağmen sorun çözülmedi.
- Gürültü kirliliği ve güvenlik endişeleri nedeniyle arızanın kalıcı olarak giderilmesi talep ediliyor.
İstanbul'un en yoğun aktarma noktalarından biri olan Şirinevler- Ataköy metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerden yükselen şiddetli ses, yolcuları bezdirdi.
YÜRÜYEN MERDİVENLERDEKİ SES SORUNU HALA ÇÖZÜLEMEDİ
Gün boyu binlerce kişinin kullandığı Atakoy çıkışındaki merdivenlerde mekanik arıza nedeniyle oluşan gürültü, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açarken, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.
İBB'YE BAŞVURULARDAN SONUÇ ÇIKMADI
Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul'a defalarca başvuruda bulunduklarını belirten vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gürültü kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ve yolcular, arızanın daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden bir an önce kalıcı olarak giderilmesini istedi.