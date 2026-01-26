Haberler

İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza

İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza Haber Videosunu İzle
İstanbullular her gün bu sesi çekiyor! Metronun yürüyen merdivenlerinde bir garip arıza
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Şirinevler-Ataköy metrosundaki yürüyen merdivenlerden çıkan yüksek ses, vatandaşı isyan ettirdi. Sorunla ilgili İBB'ye defalarca başvurduklarını söyleyen vatandaşlar hala bir sonuç alamadı.

  • Şirinevler-Ataköy metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerde mekanik arıza nedeniyle şiddetli ses oluşuyor.
  • Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Metro İstanbul'a yaptıkları başvurulara rağmen sorun çözülmedi.
  • Gürültü kirliliği ve güvenlik endişeleri nedeniyle arızanın kalıcı olarak giderilmesi talep ediliyor.

İstanbul'un en yoğun aktarma noktalarından biri olan Şirinevler- Ataköy metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerden yükselen şiddetli ses, yolcuları bezdirdi.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDEKİ SES SORUNU HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Gün boyu binlerce kişinin kullandığı Atakoy çıkışındaki merdivenlerde mekanik arıza nedeniyle oluşan gürültü, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açarken, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

İBB'YE BAŞVURULARDAN SONUÇ ÇIKMADI

Sorunun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul'a defalarca başvuruda bulunduklarını belirten vatandaşlar, aradan geçen zamana rağmen bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gürültü kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ve yolcular, arızanın daha büyük bir kazaya sebebiyet vermeden bir an önce kalıcı olarak giderilmesini istedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı