İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 13-14 Kasım İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Kasım İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...

Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İSKİ Zeytinburnusu kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BEŞTELSİZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: GÖKALP MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: NURİPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: SEYİT NİZAM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: SÜMER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: TELSİZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 13.11.2025 14:18:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
