İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi ve 8 Aralık hangi vapur seferleri iptal edildiği gündeme geliyor. Bu nedenle konuya ilişkin detaylar araştırma konusu oluyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi?

Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da vapur seferleri iptal edilip edilmediğini merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde İstanbul vapur seferleri iptal mi? Araştırmaları devam ediyor. Metro ve metrobüs hatlarında yoğunluk yaşanan megakentte vapurlar çalışıyor mu merak ediliyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi.

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İptal edilmekte olan vapur seferleri arasında Hasköy iskelesine uğramakta olan seferlerde Hasköy durağına uğranmayacağı bildirildi. Bilgilendirme metnine göre; Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hattı seferlerimizin Hasköy İskelesi uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Buna göre 8 Aralık tarihinde Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hattı seferlerinde Hasköy İskelesine uğranmayacak.