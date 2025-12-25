Haberler

İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği'nden megakente kar uyarısı geldi. Bu cuma ve cumartesiye işaret edilen açıklamada, "İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbul Valiliği, bu cuma ve cumartesi günleri için kar uyarısı yaptı. Açıklamada, " İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Yaşam
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Ya yağsında trafik derdinşz olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda