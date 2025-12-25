İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbul Valiliği, bu cuma ve cumartesi günleri için kar uyarısı yaptı. Açıklamada, " İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

