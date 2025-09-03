İstanbul'un Göbeğinde Tropikal Bir Sır: Tolga Yüce'nin Gizli Bahçesi

ozelicerik

Sanat kariyerinin yanı sıra doğa ve tarıma olan ilgisiyle bilinen Yüce, İstanbul ikliminde imkânsız denilen bir başarıya imza atarak adeta küçük bir tropikal ekosistem oluşturdu.

Ayrıca, Alanya'da kurulan ve bölgenin tropikal tarım vizyonunu güçlendiren Ejder Meclisi Alanya markasına da destek veren Yüce, bu çalışmalarıyla sadece kişisel bir hobi değil; aynı zamanda tarımsal kalkınmaya katkı sağlayacak örnek bir proje geliştirmiş oldu.

Yüce ayrıca, Ekim ayında düzenlenecek Alanya Tropikal Meyve Festivali'ne katılmayı planladığını; tropikal bahçeleri yerinde görmek ve meyvelerin dalından tadına bakarak bu eşsiz deneyimi yaşamak için Alanya'da olacağını belirtti.

Tolga Yüce, doğaya, toprağa ve üretime olan inancıyla hem sanat hem de tarım dünyasında ilham veren bir isim olmaya devam ediyor.