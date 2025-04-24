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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
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İstanbul'da dün en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar sokaklara, bulabildikleri afet toplanma alanlarında geceyi geçirdi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunan megakentte en riskli ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

İstanbul peş peşe depremlerle sarsıldı. 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. Bu depremin ardından Silivri açıklarında şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu ve riskli binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Daha sonra en büyüğü 5.9 olan 184 artçı sarsıntı yaşandı.

İSTANBUL KUZEY ANADOLU FAY HATTI'NIN ÜZERİNDE

Depremler sonrası vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerdeki risk düzeyini sorgulamaya başladı. Uzmanlar ve resmi kaynaklar ise ilçelere göre değişen deprem risk haritasını paylaştı. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve bu fay hattının özellikle Kumburgaz kolu, Büyükçekmece açıklarında uzanıyor. Bu nedenle İstanbul'daki ilçelerin büyük bir kısmı 1. ve 2. derece deprem riski taşıyor. Risk, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısına göre değişkenlik gösteriyor.

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

AVRUPA YAKASINDAKİ İLÇELER RİSKLİ

Özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerde yoğun risk dikkat çekiyor. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Güngören, birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar öne çıkan yüksek riskli ilçeler arasında bulunuyor. Bu ilçelerde hem zemin yapısı hem de yapı yoğunluğu açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DAHA RİSKLİ

Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih

Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM VE ZEMİNİ RİSKLİ BÖLGELERİ

Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):

  • Şile, Çekmeköy, Beykoz
  • Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)
  • Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)

Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):

  • Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar
  • Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih
  • Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Yarin konumuz eko israil filistin.

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Avcılarda depremden ziyade mülteci sorunu var,

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Haber Yorumlarımehmet istek:

istanbul için hiç bir şey yapamzasınız ne zaman ne para yetmez türkiyenin kasası zaten batık ülkenin parası yok maaşları zor ödüyor para basarak dünyanın parasıda yetmez çok paralar lazım bu şehre

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Fatih en riskli Bölge açıklamak işlerine gelmiyor yarım ada zemin boş toprak yapı stokları çok eski ,sokakları çok dar olası yıkıcı depremlerde ulaşım ve yardım yapılamaz Topkapı kaleiçindeki yerleri görün dramı hissedin

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Haber YorumlarıEngin Turan:

Hakan turk devlet politikası nı cözmüşsün Helal

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Anadolu yakasındaki tüm ilçeler yazsaniz!Başka ilçe mi kaldı..

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Depremi iliklerine kadar hissetmiş biri olarak söylüyorum, bu iş haritaya, rapora, analize, zemine bakmıyor, götürdüğünü götürüyor, Rabbim beterinden korusun inşallah.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bizim en büyük sorunumuz eğitimsizlik ve buna bağlı olarak bilinçsiz hareketle ne istediğimizi bilememek..bunlara sebep ise Allahın verdiği aklı kullanmamak..hata başta yönetenlerde ve sonunda fıtrata başlayanlara.. beyler ülkemiz deprem kuşağı ve hiçbir önlem almayan ve sadece sakin olun diyenlerde..ve tabiki onlara uyanlarda ..

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Haber YorumlarıAy kural:

Marmara denizinden yaşanan bu deprem büyük ölçüde oluşacak büyük depremin ölçü ve şiddetini kırdı. Rahat olun bundan sonra yaşanacak yirmi yıl içinde yaşanacak depremler altı şiddetinin üzerinde olmaz.

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