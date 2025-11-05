Haberler

İstanbul'un 10 aylık asayiş karnesi! Suç oranlarında önemli düşüş görüldü

İstanbul'un 10 aylık asayiş karnesi! Suç oranlarında önemli düşüş görüldü
İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının ilk 10 ayına ait emniyet verilerini paylaştı. Verilere göre, İstanbul'da kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli oranlarda azalma kaydedildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 22 azalma görüldü.

  • İstanbul'da 2025 yılının ilk 10 ayında kişilere karşı işlenen suçların toplam sayısı 79 bin 169'dan 72 bin 246'ya düştü.
  • İstanbul'da 2025 yılının ilk 10 ayında mal varlığına karşı işlenen suçların toplam sayısı 28 bin 747'den 22 bin 503'e düştü.
  • İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 98,7'den yüzde 99,5'e yükseldi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen toplantıda, 2025 yılının ilk 10 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre İstanbul'da hem kişilere karşı hem de mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli oranlarda azalma kaydedildi.

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA YÜZDE 9 AZALMA

İstanbul'da 2025'in ilk 10 ayında, kişilere karşı işlenen sekiz ana suç kategorisinde toplam olay sayısı 79 bin 169'dan 72 bin 246'ya geriledi. Bu, yüzde 8,7'lik bir azalma anlamına geliyor.

Ayrıca, bu suç türlerinde aydınlatma oranı yüzde 98,7'den yüzde 99,5'e yükselerek yüzde 0,8'lik bir artış kaydetti.

Valilik verilerine göre suç türlerindeki değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • Kasten öldürme : yüzde 11,1 azaldı
  • Cinsel suçlar : yüzde 14,7 azaldı
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma : yüzde 9,2 azaldı
  • Kasten yaralama : yüzde 8 azaldı
  • Konut dokunulmazlığının ihlali : yüzde 13,3 azaldı
  • Tehdit : yüzde 6,3 azaldı
  • Hakaret : yüzde 12,7 azaldı
  • Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma : yüzde 12,9 azaldı

MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA YÜZDE 22 GERİLMEE

Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta da büyük bir düşüş gözlendi. 2024 yılının aynı döneminde 28 bin 747 olan toplam olay sayısı, 2025'in ilk 10 ayında 22 bin 503'e gerileyerek yüzde 21,7 oranında azaldı. Bu suç grubunda da aydınlatma oranı yüzde 84,5'ten yüzde 92,6'ya çıkarak yüzde 8,1 oranında artış gösterdi.

Suç bazında oranlar ise şöyle:

  • Evden hırsızlık : yüzde 34,5 azaldı
  • İş yeri ve kurumdan hırsızlık : yüzde 17,7 azaldı
  • Oto hırsızlığı : yüzde 31,2 azaldı
  • Otodan hırsızlık : yüzde 49,6 azaldı
  • Motosiklet hırsızlığı : yüzde 47,6 azaldı
  • Kapkaç : yüzde 55,6 azaldı
  • Dolandırıcılık : yüzde 6,9 azaldı
  • Yağma (gasp) : yüzde 15 azaldı
  • Yankesicilik : yüzde 38,8 azaldı

VALİ GÜL: İSTANBUL'UMUZDA SUÇLARDA AZALMA GÖRÜYORUZ

Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak için bir aradayız. Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzda geride bıraktığımız 10 aylık döneme baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçların yüzde 9'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Mal varlığına karşı işlenen suçların tamamında olay sayılarının azaldığına, aydınlatma oranının istikrarlı bir şekilde arttığına şahit oluyoruz" dedi. Vali Gül, fedakarca görev yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarındaki personelleri tebrik etti.

