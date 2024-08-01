İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 1 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İstanbul'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

1 AĞUSTOS İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İSKİ tarafından açıklandı. Su kesintisi yaşanacak olan bölgeler aşağıdaki linkte yer almaktadır.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL SU KESİNTİSİ İÇİN HANGİ NUMARA ARANIR?

İstanbul'daki su kesintisi için 153 aranmaktadır.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Su kesintilerinin ne zaman ve hangi ilçelerde gerçekleşeceğini, bu kesintilerin ne kadar süreceğini öğrenmek için linke tıklayabilirsiniz. Bu sayede planlı veya ani su kesintileri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.