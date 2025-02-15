Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
Türkiye'de de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de de satış yapan cips devine rekor ceza
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Mahallelinin 'Yoğun koku geliyor' dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı

İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Şubat Büyükçekmece, Bağcılar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Şubat Büyükçekmece, Bağcılar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Büyükçekmece, Bağcılar, Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Şubat Büyükçekmece, Bağcılar, Kadıköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
img

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı

Canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.