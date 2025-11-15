İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 15 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 18:55:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.11.2025 2:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 18:55:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.11.2025 2:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: YENİDOĞAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 18:55:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.11.2025 2:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 18:55:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.11.2025 2:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185