Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 11 MAYIS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 11.05.2026 15:25:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.05.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.05.2026 10:48:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.05.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: PİYALE PAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 11.05.2026 13:47:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.05.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

MALTEPE

Etkilenen Mahalle: BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.05.2026 14:07:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.05.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Haberler.com
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Geceye damga vuran ismin kim olduğu ortaya çıktı

Kim olduğu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı