İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 8-9 Kasım İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 8-9 Kasım İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ GOP su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Karadeniz Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Mevlana Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Yeni Mahalle

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Yıldıztabya Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Fevzi Çakmak Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
