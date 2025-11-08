İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 8-9 Kasım İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi açıklandı:

Karadeniz Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Mevlana Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Yeni Mahalle

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Yıldıztabya Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Fevzi Çakmak Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185