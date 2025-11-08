İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 8-9 Kasım İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ GOP su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...
Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi açıklandı:
Karadeniz Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Mevlana Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Yeni Mahalle
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Yıldıztabya Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Fevzi Çakmak Mahallesi
Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 2200 mm çaplı ana isale hattında arıza oluşmuştur.
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185