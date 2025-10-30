İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 30 Ekim Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi listesi yayınlandı:

Gaziosmanpaşa - Hürriyet Mahallesi:

09.00 ile 18.00 saatleri arasında 323. ve 324. sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı saatlerde Köşk Sokak'ta da bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Yine 283., 324. ve Köşk sokaklar ile Yeni Mahalle'deki Köşk ve Şehit Okan Güner sokaklarda önleyici bakım çalışması yapılacak olup elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca 319., 320., 321. ve 322. sokaklar ile Şakir Zümre Sokak'ta bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Buna ek olarak 293. Sokak, Cengiz Topel Sokak ve Eski Edirne Asfaltı çevresiyle birlikte Şemsipaşa Mahallesi'nde 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sokaklar, Cengiz Topel Sokak ve Sokullu Mehmet Paşa Sokak bölgelerinde de önleyici bakım çalışması yapılacaktır.

Eyüpsultan -Esentepe ve Karadolap Mahalleleri / Gaziosmanpaşa – Yıldıztabya Mahallesi:

09.20 ile 18.00 saatleri arasında Esentepe Mahallesi'nde 1. Deniz Çıkmazı, 1. Karanfil, 1. Kartal, 1. Şahin, 3. Park, 4. Leylak, Deniz, Gaziosmanpaşa, Gencay, Kelkit, Mahrek, Menekşe, Merdivenli, Park Üstü, Sarmaşık, Sevimli, Tabya, Taşocağı Dik Yol, Yakamoz Çıkmazı, Yavuz, Yüksek ve Şair Şirzat sokaklarda bakım çalışmaları yapılacaktır.

Karadolap Mahallesi'nde 1. Işık ve Gaziosmanpaşa sokaklar ile Yıldıztabya Mahallesi Bahadır, Karanfil ve Taşocağı Dik Yol sokaklarda da önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa -Yeni Mahalle:

10.00 ile 15.00 saatleri arasında Cengiz Topel Sokak'ta abone ve şube bağlantı çalışmaları yapılacağından elektrik kesintisi olacaktır.

Gaziosmanpaşa -Karlıtepe, Pazariçi ve Yıldıztabya Mahalleleri:

10.00 ile 18.00 saatleri arasında Karlıtepe Mahallesi Gülserenler Sokak; Pazariçi Mahallesi İnkılap Sokak; Yıldıztabya Mahallesi Gülserenler, Gülsevenler, Temiz ve İnkılap sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.