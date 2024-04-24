İstanbul Film Festivali 2024 nerede? 43. İstanbul Film Festivali ne zaman, hangi tarihler arası?
İstanbul Film Festivali, Uluslararası İstanbul Sinema Günleri ve Uluslararası İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 1982'den beri düzenlenmektedir. 43. İstanbul Film Festivali ne zaman ve hangi tarihler arası olduğu merak ediliyor. İstanbul Film Festivali gösterimde olan filmler neler ve biletleri nasıl alındığı araştırılıyor. Peki, İstanbul Film Festivali ne zaman, hangi tarihler arası?
İstanbul Film Festivali bilet nasıl alınır? İstanbul Film Festivali 2024 nerede? 43. İstanbul Film Festivali ne zaman, hangi tarihler arası? sorularına yanıt aranıyor. Her sene nisan ayı içinde çeşitli sinemalarda gerçekleştirilir, ayrıca festivalin içeriğinde ulusal ve uluslararası olarak iki ayrı yarışma barındırır. İstanbul Film Festivali 2024 nerede? Detaylar haberimizdedir…
İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2024 NEREDE?
İstanbul film festivali çeşitli sinema salonlarında yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
43. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?
17 Nisan Çarşamba günü başladı ve 28 Nisan Pazar günü son bulacaktır.
24 Nisan Çarşamba Çizelgesi ??— İstanbul Film Festivali (@ist_filmfest) April 24, 2024
Film sonları söyleşileri kaçırmamak için çizelgedeki yıldızları takip edebilirsiniz. ??
*Beyoğlu Sineması 16.00 seansında önce "Anita, Onca Haberin Arkasında" kısa filmi ardından, "Güneşin Arkasında" filmi gösterilecektir. #istfilmfest43 @nkolay pic.twitter.com/eKeBL8LlIw