İstanbul Film Festivali bilet nasıl alınır? İstanbul Film Festivali 2024 nerede? 43. İstanbul Film Festivali ne zaman, hangi tarihler arası? sorularına yanıt aranıyor. Her sene nisan ayı içinde çeşitli sinemalarda gerçekleştirilir, ayrıca festivalin içeriğinde ulusal ve uluslararası olarak iki ayrı yarışma barındırır. İstanbul Film Festivali 2024 nerede? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2024 NEREDE?

İstanbul film festivali çeşitli sinema salonlarında yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

43. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

17 Nisan Çarşamba günü başladı ve 28 Nisan Pazar günü son bulacaktır.