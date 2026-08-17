Haberler

İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı

İstanbul Festivali, Argy’nin DJ Performansı ve Hadise’nin Muhteşem Danslarıyla Görkemli Bir Final Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşinci İstanbul Festivali, 16 Ağustos akşamı birbirinden değerli isimlerin performans sergilediği görkemli bir finale sahne oldu. Saat 16.00 itibarıyla kapılanı açan festivalde ilk önce Maymun Collective ve ardından Sherry sahneye çıkarak DJ performans sergilediler.

Argy ile On Binler Coştu

Festivalin son yabancı performansı melodik techno, house ve deep house tarzlarındaki prodüksiyonlarıyla tanınan Yunan DJ ve elektronik müzik prodüktörü Argy oldu. Özellikle Afterlife etiketiyle yayımladığı "Tataki" ve "Pantheon" gibi küresel hitlerle büyük bir çıkış yakalayan Argy, Festival Park Yenikapı’daki on binleri coşturdu.

Hadise, Yenikapı’yı Büyük Bir Dans Pistine Çevirdi

Gecenin finalini güçlü yorumu, koreografileri ve sahne karizmasıyla festival seyircisini ilk şarkıdan itibaren etkisi altına alan Hadise yaptı.

“Aşk Kaç Beden Giyer”, “Düm Tek Tek” ve “Sıfır Tolerans” gibi kariyerine damga vuran hitlerinin yanı sıra 2026 yazına imzasını atan şarkısı “Ara Beni” ile İstanbul Festivali seyircisini coşturan Hadise, H. albümünde yer alan “Bana Masal Anlatma”yı ise ilk kez sahne repertuarına aldı.

Gecenin sürprizlerinden biri de Motive ile birlikte seslendirdikleri “Küçük Bir Yol” ve “Labirent” oldu. İkilinin sahnedeki performansı festival alanındaki enerjiyi daha da yükseltti.

Pop müziğin enerjisini ışık, dans ve kostüm tasarımıyla bütünleştiren Hadise, Festival Park Yenikapı’yı baştan sona hareketlendirdi. Seyirciyle kurduğu güçlü iletişim, gecenin duygusal anlarıyla yüksek tempolu bölümleri arasında etkileyici bir denge kurdu.

Beşinci İstanbul Festivali Tamamlandı

1–16 Ağustos tarihleri boyunca dünya ve Türkiye müzik sahnesinden isimleri ağırlayan İstanbul Festivali, konserlerin yanı sıra spor, espor, çocuk etkinlikleri, marka deneyimleri ve gastronomiyi bir araya getiren programıyla İstanbul’un yaz takviminde çok yönlü bir buluşma noktası oldu.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınları böyle açıkladı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar

Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekler yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 3 kişi kardeşmiş

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada ölenlerin 3'ü de kardeşmiş
Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi

Ümit Besen kızının mürüvvetini göremedi! Nikahına yetişemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor!

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 36 yaşında hayatını kaybetti
Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar

Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Samandıra'ya gitmiş! İşte yaşananlar