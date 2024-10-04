İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne?

Son dakika gelen haberlere göre İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında madde bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, bir kızın kafasını kesti ve intihar etti. Peki, İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? İşte, detaylar...

İSTANBUL FATİH'TE KAFASI KESİLİP SURLARDAN ATILAN KIZ KİM, ADI NE?

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, bir kadının başını kesip surlardan aşağı attı. Şahıs da olayın ardından surlardan atlayarak canına kıydı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin çığlık attığı görüldü.

Talihsiz kadının kimliği henüz açıklanmadı.