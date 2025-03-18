ABD: İran'a olası harekat masada

Trump, ikinci savaşını açmaya çok yakın: Olası harekat masada
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı

İstanbul FATİH elektrik kesintisi! 18 Mart Fatih elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul FATİH elektrik kesintisi! 18 Mart Fatih elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih elektrik kesintisi listesi! 18 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Mart günü İstanbul Fatih ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Fatih elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Fatih elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Fatih elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-18 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, ÇAĞANAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/03/2025 09:00:00 - 18/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul FATİH elektrik kesintisi! 18 Mart Fatih elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

"Fenerbahçe şampiyon olsun"
img

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
img

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu

Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.