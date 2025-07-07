İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı. Valiliğin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

Valilik açıklamasında, yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul ve Emniyet Teşkilatı'na hayırlı olması temennisiyle, göreve başlayan tüm personele başarılar dilendi.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ DE LİSTEDE

İl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten bu yana Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

YENİ ATAMA LİSTESİ

İl Emniyet Müdür Yardımcıları

2.SNF.EMN.MD. Abdurrahman Soğuksu – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Hüseyin Kaya – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Korkut Okyar – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Muhammet Hanifi Zengin – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Cemil Erim – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

3.SNF.EMN.MD. Lütfü Doğan – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Erdem Torlak – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Mehmet Baysal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

2.SNF.EMN.MD. Gökhan Bambal – İl Emniyet Müdür Yardımcısı

İlçe Emniyet Müdürleri

2.SNF.EMN.MD. Umut Karaöz – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Mehmet Ali Taşcı – Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Turgut Coşkun – Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Turan Çelik – Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Murat Milletsever – Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Hakan Dulkadir – Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Ömer Faruk Günay – Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Çağlayan Kurt – Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Osman Tinmazol – Fatih İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Halis Erdoğan – Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Hasan Demirbağ – Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü

2.SNF.EMN.MD. Şinasi Yüzbaşıoğlu – Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü

Şube Müdürleri

3.SNF.EMN.MD. Mustafa Parasız – Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Salih Köse – Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Cengizhan Zengin – Çevik Kuvvet Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Adnan Ayhan – Deniz Limanı Şube Müdürü / Turizm Şube Müdürü (Vekaleten)

3.SNF.EMN.MD. Alper Erdem – Göç, Kaçakçılık ve Hudut Kapıları Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Azmi İlker Çiftci – Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Mesut Döner – Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü / Belge Yönetimi Şube Müdürü (Vekaleten)

3.SNF.EMN.MD. Fatih Çetin – İnşaat Emlak Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Yusuf Erkan – İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. İlyas Kayış – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Halil Çetinkaya – İstihbarat Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Mustafa Aktan – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Orhan Şen – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü

3.SNF.EMN.MD. Muhsin Dumlupınar – Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Esma Yavaşça – Strateji Geliştirme Şube Müdürü / Dış İlişkiler Şube Müdürü (Vekaleten) / Interpol-Europol Şube Müdürü (Vekaleten)

4.SNF.EMN.MD. Abidin Danış – Tanık Koruma Şube Müdürü

4.SNF.EMN.MD. Tunay Başarık – Trafik Denetleme Şube Müdürü / Trafik Tescil Şube Müdürü (Vekaleten)

İlçe ve Şube Müdür Yardımcıları

4.SNF.EMN.MD. Yunus Gezer – Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

EMN.A. Koray Han Yavuz – Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

EMN.A. Adnan Aslan – Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

4.SNF.EMN.MD. Emrah Ata – Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

EMN.A. Alpaslan Ödevli – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili

EMN.A. Kürşat Mesut Özmen – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Vekili

4.SNF.EMN.MD. Ahmet İzgi – Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı

4.SNF.EMN.MD. Can Coşkun – Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı

EMN.A. Erhan Akkuzulu – Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili

4.SNF.EMN.MD. Ali Tokul – Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı

EMN.A. Mehmet Çağrı Karaahmetoğlu – Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Vekili