İstanbul'da yangın! İstanbul'da nerede yangın çıktı? SON DAKİKA

İstanbul'da çıkan yangın paniğe neden oldu! İstanbul'da yangın haberleri gündemdeki yerini korurken, birçok kişi "İstanbul'da nerede yangın çıktı?" sorusunun yanıtını arıyor. Son dakika gelişmelerine göre, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Peki, İstanbul'da nerede yangın çıktı?

İSTANBUL'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Eminönü Meydanı'nda bulunan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eminönü'nde tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki 5 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.