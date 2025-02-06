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İstanbul'da yangın! İstanbul'da nerede yangın çıktı? SON DAKİKA

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İstanbul'da meydana gelen büyük bir yangın, şehir sakinlerinde büyük panik yarattı. Yangının çıktığı yer ve son durum merak ediliyor. Mısır Çarşısı'nda çıkan yangının detayları araştırılıyor.

İstanbul'da çıkan yangın paniğe neden oldu! İstanbul'da yangın haberleri gündemdeki yerini korurken, birçok kişi "İstanbul'da nerede yangın çıktı?" sorusunun yanıtını arıyor. Son dakika gelişmelerine göre, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Peki, İstanbul'da nerede yangın çıktı?

İSTANBUL'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI?

Eminönü Meydanı'nda bulunan binanın dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eminönü'nde tarihi Mısır Çarşısı'nın yanındaki 5 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da yangın! İstanbul'da nerede yangın çıktı? SON DAKİKA
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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