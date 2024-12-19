İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da trafik çilesi bugün de devam etti. İşe gitmekte zorlanan vatandaşlar, trafikte uzun süreler geçiriyor. Toplu ulaşımda da insan yoğunluğu zor anlar yaşatırken, metrobüse binmek için üst geçitten başlayan uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
İstanbul'da trafik yoğunluğu neredeyse her gün erken saatlerden itibaren yüzde 80'lere ulaşırken, yaya trafiğinde de benzer durumlar yaşanıyor.
ŞİKAYETLER ARTIYOR
İşe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük yoğunluklarla karşılaşırken, son dönemde ilgili kanallara yapılan şikayetlerin de sayısının arttığı gözlendi.
TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR
Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, trafik nedeniyle de iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar zorluk çekmeye devam ediyor.