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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

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İstanbul'da trafik çilesi bugün de devam etti. İşe gitmekte zorlanan vatandaşlar, trafikte uzun süreler geçiriyor. Toplu ulaşımda da insan yoğunluğu zor anlar yaşatırken, metrobüse binmek için üst geçitten başlayan uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu neredeyse her gün erken saatlerden itibaren yüzde 80'lere ulaşırken, yaya trafiğinde de benzer durumlar yaşanıyor.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

İşe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük yoğunluklarla karşılaşırken, son dönemde ilgili kanallara yapılan şikayetlerin de sayısının arttığı gözlendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR

Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, trafik nedeniyle de iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar zorluk çekmeye devam ediyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: Haberler.com / İstanbul
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıabdi öztürk:

herşey çok güzel oluyor istanbul nimet nimet

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Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Yaşasın eko başkan herşey çok güzel olacak.

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Haber YorumlarıHakan Kara:

burada yaşanırmı ya insan kafayı üşütür

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Tek çare İstanbul nüfusunun azaltılması gerekir. Maksimum10 milyon olması gerekir.

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

İş geliş gidiş saatleri degismeli her sektöre farklı saat verilmeli saat 10 da giris olmali calisma saatleri 6 ya düşmeli her ülkede saat farkı var sonuçta ne diye herkes sabahın köründe ise gitmek zorunda uluslararası piyasa ise amaç

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Haber Yorumlarınecmi tel:

Kent lokantası açtı ya daha ne istiyorsunuz işe gitmeyin kent lokantasına gidip karnınızı doyurun size birde konser verdi mi tamamdır İSPARK su ücretleri de çok ucuzladı her şey çok güzel olacak ??

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

HER ŞEY ÇOK ÇOOOKKK GÜZEL OLUYOR BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ DAHA ÖNCE YAPILAN YATIRIMLARLA BELLİ BİR ZAMAN GÖTÜRECEKTİ BUNDAN SONRA HER GEÇEN ZAMAN DAHADA (GÜZEL) KÖTÜ OLACAK AMA EKO KONSER VERİYOR HİZMET DEĞİL Mİ ??????????

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

İstanbul'da sadece gezip tozacaksin yoksa insanın ömrünü çürütür

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Ekoyu seçmek İstanbul’un tarihi hatası

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Haber YorumlarıAli Han:

Trafik altyapı çökmüş durumda trafik ışıklari eksik yaptırımlar eksik ulaştırma bakanlığı 20 yıldır ne yapıyor ? Çok az nüfus var gibi birde Suriyelileri beslemeye kalkarsanız sonuç bu bangladeş oldu İstanbul zekası ile övünen arkadaşlar da Ekrem diyor hala

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