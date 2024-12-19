İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu neredeyse her gün erken saatlerden itibaren yüzde 80'lere ulaşırken, yaya trafiğinde de benzer durumlar yaşanıyor.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

İşe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle büyük yoğunluklarla karşılaşırken, son dönemde ilgili kanallara yapılan şikayetlerin de sayısının arttığı gözlendi.

TRAFİK ÇİLESİ YAŞANIYOR

Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, trafik nedeniyle de iş ve okula yetişmek isteyen vatandaşlar zorluk çekmeye devam ediyor.