Haberler

Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu

Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Haber Videosunu İzle
Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşıldı.

  • İstanbul'da saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
  • Polis ekipleri, fırtına sırasında yürümekte güçlük çeken bir anne ve bebeğini kalkanlarıyla korudu.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin anne ve bebeğe destek olduğu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.

ÇOCUKLU ANNEYE POLİS KALKANI

Fırtına sırasında yürümekte güçlük çeken bir anne ve bebeğinin yardımına polis ekipleri koştu. Çevik Kuvvet polisleri, kalkanlarıyla rüzgara set çekerek aileyi korudu.

İstanbul'da polis kalkanı anne ve bebeğini fırtınadan korudu

"KAHRAMAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUZ"

O anlara ilişkin görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da polis kalkanı anne ve bebeğini fırtınadan korudu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim

Benfica'da Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj