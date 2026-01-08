Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşıldı.
- İstanbul'da saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
- Polis ekipleri, fırtına sırasında yürümekte güçlük çeken bir anne ve bebeğini kalkanlarıyla korudu.
- Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin anne ve bebeğe destek olduğu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.
ÇOCUKLU ANNEYE POLİS KALKANI
Fırtına sırasında yürümekte güçlük çeken bir anne ve bebeğinin yardımına polis ekipleri koştu. Çevik Kuvvet polisleri, kalkanlarıyla rüzgara set çekerek aileyi korudu.
"KAHRAMAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUZ"
O anlara ilişkin görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.