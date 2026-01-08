Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.

ÇOCUKLU ANNEYE POLİS KALKANI

Fırtına sırasında yürümekte güçlük çeken bir anne ve bebeğinin yardımına polis ekipleri koştu. Çevik Kuvvet polisleri, kalkanlarıyla rüzgara set çekerek aileyi korudu.

"KAHRAMAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUZ"

O anlara ilişkin görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.