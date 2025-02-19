İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat okullar tatil mi edildi?

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, 20 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oluyor. Öğrenciler ve veliler, " İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İstanbul Valiliği'nden 20 Şubat için genel bir tatil kararı açıklandı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat okullar tatil mi edildi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da yarın okullar tatil edildi.

VALİLİK KAR TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şöyle;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24.02.2025 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenmektedir.

İstanbul Valiliği olarak kar yağışının, vatandaşlarımızın hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Bu kapsamda;

İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19.02.2025 Çarşamba Günü Saat 08.30 itibariyle, AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir.

Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri, planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir.

Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir.

Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde, araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır.

İstanbul Valiliği olarak evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin vermemekteyiz. Bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızı önceden belirlenmiş konaklama mekanlarına yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, sokakta yaşayan evsizleri 112'ye bildirmeleri, hayati önem taşımaktadır.

Elektrik, su, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları arttırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır.

Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık-tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir.

Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.