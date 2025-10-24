Haberler

İstanbul'da hangi okullar tatil oldu, ilkokullar, ortaokullar, liseler tatil mi 24 Ekim Cuma?

İstanbul'da hangi okullar tatil oldu, ilkokullar, ortaokullar, liseler tatil mi 24 Ekim Cuma?
Güncelleme:
İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli fırtına ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da hangi okullar tatil oldu, ilkokullar, ortaokullar, liseler tatil mi 24 Ekim Cuma?

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun yağış nedeniyle eğitim kurumlarında saat 16.00'dan itibaren eğitime ara verileceğini açıkladı. İstanbul'da hangi okullar tatil oldu, ilkokullar, ortaokullar, liseler tatil mi?

İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR TATİL OLDU?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu. Açıklamada, "Yağışın sebep olabileceği trafik yoğunluğu ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitime ara verilmiştir" denildi.

Okul yönetimlerinin velileri bilgilendireceği, isteyen velilerin çocuklarını erken alabileceği ve çalışan veliler için okul yönetimi ile nöbetçi öğretmenlerin gerekli önlemleri alacağı bildirildi.

AKOM'DAN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün (24 Ekim Cuma) öğle saatlerinden itibaren kentin fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine gireceğini duyurdu. Açıklamada, rüzgarın öğleden sonra kuvvetleneceği ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevresinde başlaması beklenen yağışların cumartesi sabahına kadar aralıklarla süreceği aktarıldı. Ayrıca akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. AKOM, vatandaşlara fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edremit Körfezi'nden başlayarak akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevre illerde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Rüzgarın Marmara ve Ege bölgelerinde yer yer 30-60 km/s hızla eseceği kaydedildi.

METEOROLOJİ UZMANINDAN VATANDAŞLARA UYARI: "EVİNİZE ERKEN GİDİN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbullulara önemli bir uyarıda bulundu. Şen, "İstanbullular bugün evinize erken gidin. Ben 13.00'teki TV yayınımdan sonra eve dönüyorum" dedi.

Sosyal medya paylaşımında yağışların Trakya'dan başlayarak akşam saatlerinde İstanbul ve çevre illerde etkili olacağını belirten Prof. Şen, "Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar olumsuzluklara yol açabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı" ifadelerini kullandı.

