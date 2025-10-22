İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 22 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabah saatlerinde meydana gelen bir depremle güne başladı. Şehrin birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar tarafından net şekilde algılandı. Kısa süreli de olsa paniğe neden olan deprem sonrası, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu hızla yayıldı. Vatandaşlar resmi açıklamaları ve uzman görüşlerini merakla bekliyor. Detaylar haberin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki yer hareketlerini 7/24 takip ederek meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Özellikle 22 Ekim sabah saatlerinde hissedilen sarsıntıların ardından, birçok vatandaş Kandilli ve AFAD'ın resmi internet sitelerine yönelerek en güncel deprem bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Bu kurumlar tarafından yayımlanan son depremler listesi, yalnızca kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bilimsel çalışmaların ve afet bilinci düzeyinin gelişmesine de katkıda bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, meydana gelen depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak paylaşarak şeffaf bir bilgi akışı sağlıyor. Ayrıca kurum, afetlere karşı toplumsal hazırlığı artırmak amacıyla eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık kampanyaları yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağıyla yer hareketlerini anında tespit edip hızlı analizler sunuyor.

Her iki kurumun internet sitelerinde yayımlanan "son depremler" listesi, hem vatandaşların doğru bilgiye ulaşabilmesi hem de uzmanların değerlendirme yapabilmesi açısından kritik bir rol oynuyor.

22 EKİM 2025 DEPREM OLDU MU?

22 Ekim 2025 sabahında İstanbul'da meydana gelen hafif şiddetli deprem, şehir genelinde kısa süreli bir endişeye neden oldu. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Deprem anı ve sonrasında sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusu gündem olurken, kullanıcılar yaşadıklarını anlık olarak paylaştı.

Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin teknik veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kısa süre içinde yayımlandı. Bu açıklamalarla birlikte kamuoyunun merak ettiği birçok soru yanıt buldu ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş oldu.