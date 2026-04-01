İstanbul Boğazı'na NATO üssü mü kuruluyor? Beklenen açıklama geldi

Türkiye’de kurulması planlanan NATO Kolordu Karargahı tartışmaları sosyal medyada “Boğaz’a üs kuruluyor” iddialarıyla gündeme geldi. Güvenlik kaynakları bu söylemlerin dezenformasyon olduğunu belirterek yabancı komutada bir NATO birimi kurulmayacağını vurguladı. Türkiye’nin Karadeniz’de Montrö ve bölgesel sahiplik ilkelerinden taviz vermeden hareket edeceği ifade edildi.

  • Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılında 'NATO Güneydoğu Bölgesel Planı' kapsamında bir 'Kolordu Karargahı' kurulmasına yönelik çalışmalar başlattı.
  • Türkiye'de yabancı komuta altında bir NATO birimi kurulması söz konusu değil.
  • Karadeniz'deki askeri faaliyetler yalnızca kıyıdaş ülkeler tarafından yönetilecek ve Montrö Sözleşmesi çerçevesinde yürütülecek.

Türkiye’de kurulması planlanan “NATO Çok Uluslu Kolordu Karargahı”na ilişkin tartışmalar, son günlerde kamuoyunda farklı iddialarla gündeme taşındı. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren “İstanbul Boğazı’na NATO üssü kuruluyor” söylemleri üzerine güvenlik kaynakları açıklama yaptı.

MSB: ÇALIŞMALAR 2023’TE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2023 yılında “NATO Güneydoğu Bölgesel Planı” kapsamında bir “Kolordu Karargahı” kurulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, söz konusu niyetin 2024 yılında NATO’ya resmi olarak bildirildiğini belirtti.

“KAVRAMLAR KARIŞTIRILIYOR, DEZENFORMASYON YAPILIYOR”

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Erarslan'ın haberine göre güvenlik kaynakları, kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, farklı askeri faaliyetlerin bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birbirine karıştırıldığını ifade etti. Yapılan değerlendirmede, “Birçok faaliyet bir arada yürütüldüğü için kavramlar karıştırılıyor ve bu durum dezenformasyona yol açıyor” denildi.

“YABANCI KOMUTADA BİR NATO BİRİMİ YOK”

Kaynaklar, Türkiye’de yabancı komuta altında bir NATO birimi kurulmasının söz konusu olmadığını açık şekilde dile getirdi. Türkiye’nin Karadeniz’deki faaliyetlerini bugüne kadar bölgesel sahiplik ilkesi ve Montrö Sözleşmesi çerçevesinde yürüttüğüne dikkat çekilerek, bu hassasiyetin sürdürüleceği vurgulandı.

MONTRÖ VURGUSU: TAVİZ VERİLMEZ

Açıklamada, Karadeniz’deki askeri faaliyetlerin yalnızca kıyıdaş ülkeler tarafından yönetileceği belirtildi. NATO veya NATO dışı tüm faaliyetlerin bu çerçevede yürütüleceği ifade edilirken, diğer ülkelere ise yalnızca teçhizat, personel ve eğitim desteği sağlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (8)

Abdullah:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz!

Leven Ergün:

ABDNİN ADAMLARI AMPÜLLER O NE DERSE HEE BİAT KÜLTÜRÜ

gökmen yıldırım:

Yok yav böyle bir hatayı yapmazlar heralde

Alper Ersoy Kocman:

Bunlar bir-kac sene once Montro degistirilebilir diyorlardi. Simdi taviz verilemez diyorlar. Nereden nereye.

Bay Baykush:

Zaten gazeteciler bir şeyleri tespit edecek, vatandaş sosyal medyada tartışacak neler oluyor diye ancak ondan sonra bir millet adına memur edilmiş bir yetkili lütfedip de açıklama yapacak .

Düşünür:

Bunlar ne derse bilinki tam tersi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

