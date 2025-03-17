DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
AK Parti'den 'Nevruz Bayramı' kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti'den dikkat çeken "Nevruz Bayramı" kararı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 17-18 Mart İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 17-18 Mart İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Mart İstanbul Beylikdüzü su kesintisi saatleri...

Beylikdüzü su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MARMARA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.03.2025 15:02:41

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BEYLİKDÜZÜ su kesintisi! 17-18 Mart İSKİ Beylikdüzü su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
img

"Erkek fazla" iptali! Alanya'daki otel bedelini ağır ödedi
img

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.