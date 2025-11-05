Haberler

İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 5-6 Kasım İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beykoz ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Kasım İstanbul Beykoz su kesintisi saatleri...

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

İSKİ Beykoz su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ANADOLU HİSARI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.11.2025 14:27:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

