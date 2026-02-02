Haberler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler Haber Videosunu İzle
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da son yağışların ardından barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 30.25'e yükseldi. En yüksek seviye Elmalı Barajı'nda görülürken, en düşük oran Kazandere Barajı'nda kaydedildi.

  • İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 30.25'e yükseldi.
  • Elmalı Barajı yüzde 84.93 doluluk oranıyla en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Kazandere Barajı yüzde 7.13 doluluk oranıyla en düşük seviyede kaldı.

Son haftalarda etkili olan yağışlar, İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki seviyelere kısmi de olsa nefes aldırdı.

DOLULUK YÜZDE 30'A YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı verilere göre, kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına gerileyen ortalama doluluk oranı yüzde 30.25'e yükseldi.

EN YÜKSEK DOLULUK ORANI ELMALI BARAJI'NDA

12 Ocak tarihinde barajlardaki ortalama su miktarı yüzde 22.01 olarak ölçülürken, güncel veriler bu oranın yaklaşık 8 puan arttığını ortaya koydu. Kent genelinde en yüksek doluluk yüzde 84.93 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi. En düşük seviye ise yüzde 7.13 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

2 Şubat itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

  • Elmalı – %84.93
  • Istrancalar – %56.78
  • Darlık – %49.19
  • Ömerli – %44.28
  • Alibey – %24.63
  • Büyükçekmece – %21.16
  • Terkos – %18.24
  • Sazlıdere – %17.78
  • Pabuçdere – %9.23
  • Kazandere – %7.13
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı