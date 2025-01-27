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İstanbul baraj doluluk oranı! 27 Ocak İstanbul'da barajlarda ne kadar su var?

İstanbul baraj doluluk oranı! 27 Ocak İstanbul'da barajlarda ne kadar su var?
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İstanbul'da barajlarda ne kadar su var? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı %52,53 olarak ölçüldü. Su sağlayan barajların doluluk oranları ve güncel baraj seviyesi araştırılıyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı nedir? 27 Ocak İstanbul'da barajlarda ne kadar su var?

İstanbul'da yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından baraj doluluk oranlarında artış görülmeye başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, yaz aylarında yüzde 40'ın altında kalan baraj doluluk oranları, havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte yükselişe geçti. Güncel baraj doluluk nedir? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

27 OCAK (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Ocak 2025 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul baraj doluluk oranı! 27 Ocak İstanbul'da barajlarda ne kadar su var?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul ilinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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