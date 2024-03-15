İSTANBUL- BAĞCILAR ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre hangi aday önde? Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı?

31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

İSTANBUL- BAĞCILAR ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre hangi aday önde? Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı?

BAĞCILAR'DA ANKET SONUÇLARINA GÖRE KİM ÖNDE?

Abdullah Özdemir (AK Parti): Yüzde 61.1

Cem Kılıç (CHP): Yüzde 28.1

Eyüp Ali Özdemir (İYİ Parti): Yüzde 4

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.