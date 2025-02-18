İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı hangi gün başlayacak?

İstanbul'da 20 Şubat Perşembe gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 21 Şubat Cuma günü etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi öngörülüyor. Vatandaşların, ani sıcaklık düşüşleri ve yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Şubat 2025 tarihli raporuna göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ancak, hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesiyle birlikte, 20 Şubat Perşembe gününden itibaren kar yağışının başlaması öngörülüyor. Özellikle 21 Şubat Cuma günü kar yağışının etkisini artırması ve İstanbul'un genelinde görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Mühendisi Adil Tek'in açıklamalarına göre, kar yağışı ilk olarak Anadolu Yakası'nda başlayacak ve Cuma günü tüm İstanbul'u etkisi altına alacak. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 ila 30 santimetre arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Özellikle Çamlıca ve Karlıtepe gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşması bekleniyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: