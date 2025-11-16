Haberler

İsrail Moldova şifresiz CANLI izleme linki var mı? İsrail Moldova maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İsrail ile Moldova karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

İsrail ile Moldova arasında oynanacak elemeler maçı büyük ilgi görüyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgilerini ve yayının ücretsiz erişime açık olup olmadığını merak ediyor. İsrail Moldova şifresiz CANLI izlemelinki var mı? İsrail Moldovamaçı hangi kanalda?

İSRAİL – MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Kasım 2025'te oynanacak İsrail–Moldova 2026 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler bu mücadeleyi platformun canlı yayın hizmeti aracılığıyla izleyebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

Exxen, belirlenen kanal numaraları ve Türksat uydusunun yanı sıra internet üzerinden erişilebilen, şifreli yayın sunan bir platform olarak maç yayınını futbolseverlere ulaştıracak.

İSRAİL – MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki bu önemli karşılaşma, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

İSRAİL – MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabaka, futbol tutkunlarının ekran başına geçeceği 22.45'te start alacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İsrail ile Moldova'yı karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası Eleme maçı, Macaristan'ın Debrecen kentinde bulunan Nagyerdei Stadion sahasında gerçekleştirilecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
