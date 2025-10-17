Haberler

İsrail Lübnan'a saldırı mı düzenledi? SON DAKİKA! Lübnan da ne oldu?

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Son dakika gelişmeleriyle birlikte bölgedeki tansiyon yükselirken, Lübnan'da yaşananlar ve saldırının etkileri kamuoyunun gündeminde yerini aldı. Peki, İsrail Lübnan'a saldırı mı düzenledi? Son dakika! Lübnan da ne oldu?

İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenlediği iddiasıyla gündemde. Bölgede onlarca yerleşim alanı hedef alınırken, Lübnan tarafı saldırıların sivil altyapıyı yok etmeye yönelik sistematik bir strateji olduğunu öne sürüyor. Son dakika gelişmeleri ve bölgeden ilk gelen bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRI MI DÜZENLEDİ?

İsrail ordusu 2025 yılının Ekim ayı ortalarında, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye, Sayda, Mercayun, Bint Cubeyl ve doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, geçen yıl Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail, saldırılarını Hizbullah hedeflerine yönelik olarak gerekçelendirse de, sivillere ait tesislerin de hedef alındığı belirtiliyor. İsrail ordusu, özellikle Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla kullanıldığı iddia edilen bazı tesisleri vurduğunu açıkladı.

LÜBNAN'DA NE OLDU?

Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlenen hava saldırıları sonucunda hem askeri hem sivil alanlarda hasar meydana geldi. Saldırılar, bölgedeki gerilimi artırırken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, bu saldırıların sistematik ve planlı bir politikanın parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail'in sivillere ait tesisleri de hedef almasının, ekonomik toparlanmayı engellemeye ve ülkenin ulusal istikrarını zayıflatmaya yönelik bir strateji olduğunu vurguladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılar sonucunda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Saldırılar sonucu Lübnan haber ajanslarının verdiği bilgilere göre en az 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Saldırının can kaybı ve yaralanma sayısı resmi kaynaklarca açıklanmış olup, bölgedeki durumun hassasiyetini gösteriyor.

LÜBNAN'DA SON DAKİKA!

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in hava saldırılarını şiddetle kınadı ve bunların ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiğini ifade etti. Bu saldırıların sadece askeri hedeflere değil, sivil altyapıya da zarar verdiğini belirterek, bu eylemlerin ülkenin istikrarını zayıflatmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğunu söyledi.

Bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak resmi makamlar ve sağlık kuruluşları, yaralı sayısı ve hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede gerilim artmaya devam ediyor ve uluslararası kamuoyundan da konuya ilişkin tepkiler gelmekte.

