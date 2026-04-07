Haberler

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru hafif yaralanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Saldırganların olay yerine geldiği 2 araçta inceleme yapıldı.

  • İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde polise silahlı saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
  • Saldırganların Kocaeli İzmit'ten geldiği ve olayla bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığı belirlendi.
  • Ölü olarak ele geçirilen teröristin dini istismar eden bir terör örgütüyle irtibatı olduğu tespit edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı. 

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sırasında 1 saldırgan öldürülürken 2 şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi de olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

İZMİT'TEN GELDİLER

Saldırganların Kocaeli İzmit'ten geldiği otomobil ile olayın ardından bölgedeki bir inşaata kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Araçlar incelemelerin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT İLE İRTİBATLI

İçişleri Bakanlığı, ölü olarak ele geçirilen teröristin Yunus E.S., kardeş olan diğer iki teröristin ise Onur Ç. ve Enes Ç. olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere, hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir. "

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah seslerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir."19725619

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

AMATÖR ANALİST:

İsrailde Türk konsolosluğuna saldırı olsaydı israil kılını kıpırdatmazdı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Zübeyr Doğan:

İsrail de sadece müslümanların idamı, ön gören kanun ,İsrail meclisinde yasalaştı. Masum filistinliler, idam edilmeyi bekliyor.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Mengele:

Zaten izmit kocaeli tehlikeli bölgeler

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

