İsrail Gazze'ye saldırıyor mu, savaş bitti mi?

Güncelleme:
İsrail'in saldırgan tavrı Gazze'de barışın pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Peki, İsrail Gazze'ye hala saldırıyor mu, savaş bitti mi? Detaylar...

Son dakika! İsrail Gazze'ye saldırıyor mu? İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Ayrıntılar...

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRIYOR MU?

İsrail ordusu, saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen İslami Cihad üyelerine operasyon bahanesiyle Gazze'ye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. İsrail ordusu dronlarla bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezinde İsrail askerlerine saldırı planladığı öne sürülen bir kişiye yönelik "nokta operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Saldırıda bir aracın hedef alındığı kaydedilirken, can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen sarı hattın İsrail kontrolünde olmayan tarafında kalan Nusayrat bölgesine saldırı düzenlendiği itiraf edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İSRAİL GAZZE'YE HALA SALDIRIYOR MU, SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR MU?

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

