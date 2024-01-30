Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız

Ulusal Birlik Bakanı Chili Tropper yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Hamas rehinelerinin serbest bırakılmasına yönelik kabul edilebilir bir anlaşmayı reddetmesi halinde İsrail'in acil savaş hükümetinin çökeceği konusunda uyardı.

TARAFLARA ATEŞKES MUTABAKATI ÖNERİLDİ

İsrail, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdürürken, ateşkes görüşmelerinde umut verici gelişme yaşandı. "Sky News Arabia" haber sitesine göre Fransa'nın başkenti Paris'te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer esir takasına ilişkin görüşme yaptı. Haberde, İsrail ve Hamas'a esir takasına karşılık 4 aylık bir ateşkes mutabakatı sunulduğu öğrenildi.

NETANYAHU'YA "ATEŞKESİ KABUL ET" BASKISI

İsrail Ulusal Birlik Bakanı Chili Tropper Salı sabahı yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Hamas rehinelerinin serbest bırakılmasına yönelik kabul edilebilir bir anlaşmayı reddetmesi halinde İsrail'in acil savaş hükümetinin çökeceği konusunda uyardı.

"HÜKÜMETTEN AYRILIRIZ" RESTİ

Geri kalan 136 rehinenin serbest bırakılması için Hamas'la bir anlaşmaya varılması yönünde hükümete yapılan baskının ortasında Tropper, Gazze'deki savaşı bitirmenin bir seçenek olmadığını kaydetti. Tropper, "Uzlaşabileceğimiz bir anlaşma olursa ve Netanyahu anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız" dedi.