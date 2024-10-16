İspanya'da turizm karşıtları, turistlerin kaldığı otelin havuzunda bulaşık ve çamaşır yıkadı

İspanya'nın Lanzarote adasında, turizm karşıtı protestocular ilginç bir eylemle gündeme geldi. Playa Blanca'daki Papagayo Arena oteline baskın yapan göstericiler, otelin havuzunda bulaşık bezlerini yıkayarak su kıtlığına dikkat çekti.

"Bu Otel Yasadışı" ve "Suyumuz Sizin Havuzunuzda" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, otelin yüzme havuzlarından su doldurdu. Yerel halk, son dönemdeki su kesintilerinden dolayı öfkeli ve otellerde kalan turistlerin sınırsız su kullandığını iddia ediyor.

Adalılar, kuraklık nedeniyle şiddetli su kesintileriyle karşı karşıya. Protestocular, otel misafirlerine dağıttıkları el ilanlarında, "Sandos Papagayo'da kalırsanız, bu çevresel suça ortak olursunuz" mesajını iletti.

Bu eylem, İspanya genelinde artan turizm karşıtı protestoların bir parçası. Geçen yaz, on binlerce İspanyol, ülkeye gelen 85 milyondan fazla turisti caydırmak için çeşitli şehirlerde gösteriler düzenledi.

İspanya'nın veri ajansı INE'ye göre, 2024 yılı turizm açısından yeni bir rekor yıl olabilir. Ancak bu durum, yerel halkın maaşlar, konut ve fırsatlar konusundaki memnuniyetsizliğini artırıyor. Sakinler, aşırı turizmin yaşam koşullarını kötüleştirdiğine inanıyor.

Veriler, turistlerin giderek otel yerine kiralık daireleri tercih ettiğini gösteriyor. Bu eğilim, konut fiyatlarını yükseltiyor ve yerel halkın ev bulmasını zorlaştırıyor.

Protestocular, 20 Ekim'de Kanarya Adaları genelinde daha büyük bir gösteri planlıyor. Hükümetin turizm politikasını ve yerel kaynakların kullanımını eleştiren gruplar, gelecek planlarının toplumun gerçek katılımı olmadan yapıldığını savunuyor.