İsmailağa Cemaati'nin vefat eden lideri Hasan Kılıç'ın yerine geçen ismi belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, Hasan Kılıç'ın cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu. Peki, İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri kim oldu? Fikri Doğan kimdir?

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN YENİ LİDERİ KİM OLDU?

İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın önceki gün hayatını kaybetmesi sonrası cemaatin yeni lideri belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.

FİKRİ DOĞAN KİMDİR?

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu. Topçu, cami bahçesindeki konuşmasında, "Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim." ifadelerini kullandı.