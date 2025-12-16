Haberler

İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş Haber Videosunu İzle
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından akıllara ilk yaptıkları açıklamalar geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Ersoy'un kendisine yaptığı "Hiç kullanmadım" açıklamasına sert çıkarak, "Ela Rümeysa Cebeci bir kolonya içmemiş yani nerdeyse. Tedavi olacak kişiye sabah haberleri emanet ediliyor" dedi.

  • Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı ve kokain kullanımına ilişkin bulguya rastlandı.
  • Ela Rümeysa Cebeci'nin hem kokain hem de esrar yönünden testleri pozitif çıktı.
  • Gazeteci İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri vermişti. Ersoy'un yanı sıra ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de geçen hafta Adli Tıp'ta işlem gördükten sonra serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilere ilişkin incelemelerini tamamladığı belirtildi. Saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen uyuşturucu maddeler raporda yer aldı. Buna göre Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı ve kokain kullanımına ilişkin bulguya rastlandı.

CEBECİ'DE KOKAİN VE ESRAR TESPİT EDİLDİ

Pozitif test sonucu çıkan isimler arasında Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar yönünden testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN SERT ELEŞTİRİ

Gelişmelerin ardından gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, Mehmet Akif Ersoy'un "Hiç kullanmadım" yönündeki ifadesini eleştirerek, "Kamuoyunu kandırmak uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli" sözleriyle tepki gösterdi.

"NEREDEYSE TİNERE DADANMIŞSIN"

Saymaz, kendisine mesaj attığını söylediği Ela Rümeysa Cebeci'ye ilişkin de sert ifadeler kullandı. Açıklamasında, testlerde farklı maddelerin yer aldığına atıf yaparak, "Bana diyor ki: 'Ben Mehmet Akif Ersoy'la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 08.00'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.' Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun. Neredeyse tinere de dadanmış yani. Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor. Babana yazık. Annene, babana yazık. Sana verdiği emeğe yazık. Annenin, babanın muhafazakâr olmasının biz ne senin eyleminden anneni babanı sorumlu tutarız ne annenin babanın dünya görüşünü senin omzuna yıkarız." şeklinde konuştu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Büyük konusmanak lazım Allah kurtarsın sende de balici tipi var

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Serkan sende büyük iftira atmıssın ne olacak şimdi

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıNowiwi com:

Allah kelimesinin anlamı galiba "EN BÜYÜK" dür. Yani galiba YOKLUK için demişler ALLAH. Çünkü YOKLUK en büyük kavramdır. YOKLUK hep vardır YOK olarak. Yani ne başlangıcı var , nede sonu. Yokluk'da kanun olmadığı için, Kainat şans eseri var olmuşdur. Yani Kainat gelip geçici bir şeydir. Çünkü YOKLUK hep vardır YOK olarak. Başlangıçsızdır ( Yokluk ).

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

herkesin evladı var Allah hayırlısını versin benimde kızlarım var rabbim bütün çocuklarımızı kötü yollardan korusun

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde ki torbacılar, bölgelerde ki ara dağıtıcılar, ana kanalların dağıtımları kesilmedikçe uyuşturucu trafiği bitmez. Sineklerle uğraşılmaz bataklığı kurutmak gerekir.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

Fatih Altaylı bunları hem tokatlıyor hem de anladınız siz onu :) ama sorsanız Atatürkçüdür hepsi hem de herkesten çok...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı

Kadın hakeme acımasızca saldırdı! Hem de çocukların gözü önünde
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
title