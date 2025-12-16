İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri vermişti. Ersoy'un yanı sıra ünlü spikerler Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet'in de geçen hafta Adli Tıp'ta işlem gördükten sonra serbest bırakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nun şüphelilere ilişkin incelemelerini tamamladığı belirtildi. Saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen uyuşturucu maddeler raporda yer aldı. Buna göre Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı ve kokain kullanımına ilişkin bulguya rastlandı.

CEBECİ'DE KOKAİN VE ESRAR TESPİT EDİLDİ

Pozitif test sonucu çıkan isimler arasında Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı. Cebeci'nin hem kokain hem de esrar yönünden testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN SERT ELEŞTİRİ

Gelişmelerin ardından gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saymaz, Mehmet Akif Ersoy'un "Hiç kullanmadım" yönündeki ifadesini eleştirerek, "Kamuoyunu kandırmak uyuşturucu kullanmaktan daha tehlikeli" sözleriyle tepki gösterdi.

"NEREDEYSE TİNERE DADANMIŞSIN"

Saymaz, kendisine mesaj attığını söylediği Ela Rümeysa Cebeci'ye ilişkin de sert ifadeler kullandı. Açıklamasında, testlerde farklı maddelerin yer aldığına atıf yaparak, "Bana diyor ki: 'Ben Mehmet Akif Ersoy'la dışarıda bir kez karşılaştım. Akşam 08.00'de yatarım, sabahın ilk ışıklarıyla yayına çıkarım, sporcu disiplinini yaşayan bir insanım.' Eyvahlar olsun. Büyük günah işledik. Büyük bir vebale girdik diye düşündüm. Ama kardeşim şimdi bizi işletiyorsun. Neredeyse tinere de dadanmış yani. Tedavi olacak kadına sabah haberlerini teslim ediyorsunuz. Vatan millet Sakarya edebiyatı yaparak bu durumu örtüyor. Babana yazık. Annene, babana yazık. Sana verdiği emeğe yazık. Annenin, babanın muhafazakâr olmasının biz ne senin eyleminden anneni babanı sorumlu tutarız ne annenin babanın dünya görüşünü senin omzuna yıkarız." şeklinde konuştu.