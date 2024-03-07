İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli?
İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı olan İsmail Öntaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Öntaş'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş oldu. Peki, İsmail Öntaş kimdir? AKP'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli?
İSMAİL ÖNTAŞ KİMDİR?
- İsmail Öntaş, 03.10.1963 tarihinde Nallıhan'da doğdu.
- İlköğretimi Nallıhan'da, Ortaöğrenimini İstanbul Kabataş Lisesinde tamamladı.
- Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı.
- 2004 - 2009 yılları ve 2009 - 2013 yıllarında İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi Olarak görev yaptı.
- Bu görev süresinde Daimi Encümenlik, Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 30 Mart 2014 seçimleri ile Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlayan İsmail Öntaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Nallıhan Belediye Başkanı seçildi.
- İsmail Öntaş evli ve 2 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.