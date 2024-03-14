İsmail Ericek kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Dursunbey Belediye Başkan adayı İsmail Ericek kaç yaşında, nereli?
İsmail Ericek kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayı İsmail Ericek kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Dursunbey Belediye Başkan adayı olan İsmail Ericek hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İsmail Ericek'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İsmail Ericek kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Dursunbey Belediye Başkan adayı İsmail Ericek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İSMAİL ERİCEK KİMDİR?
İsmail Ericek, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Dursunbey Belediye Başkan adayı İsmail Ericek esnaftır ve ortaokul lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.