İsmail Durmaz kimdir? CHP Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Saimbeyli Belediye Başkan adayı ise İsmail Durmaz. İsmail Durmaz kimdir? İsmail Durmaz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İSMAİL DURMAZ KİMDİR?

İsmail Durmaz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Saimbeyli Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.