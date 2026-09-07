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İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için öğrenciler takipte

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için öğrenciler takipte
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Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başvuru süreci öğrenciler tarafından takip ediliyor. Programın başvuruları üniversitelerin takvimlerine göre farklı tarihlerde yapılabilecek.

Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvuru süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla gözler üniversitelerden ve İŞKUR'dan gelecek başvuru duyurularına çevrildi.

İŞKUR Gençlik Programı başvurularında tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru takvimi ilan edilmiyor. İUP başvuruları 2025-2026 döneminde üniversitelerin takvimlerine göre ekim, kasım veya şubat gibi farklı tarihlerde İŞKUR e-Şube veya resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu yıl da benzer şekilde başvuru takviminin üniversiteler tarafından duyurulması ve sürecin ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Öğrencilerin İŞKUR duyurularının yanı sıra öğrenim gördükleri üniversitelerin resmi internet sitelerinde yayımlanacak ilanları da takip etmesi gerekiyor.

Programdan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirlenen şartları taşıması gerekiyor. Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak şart. Adayların üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olması gerekiyor; açıköğretim veya uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda bulunan öğrenciler başvuramıyor. Başvuru şartları arasında yaşlılık veya malullük aylığı almamak, başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde 5510 sayılı Kanunun 4'üncü ve 5'inci maddeleri kapsamında sigortalı olarak çalışmamış olmak veya sigortalı sayılmamak da bulunuyor. Programa katılmak isteyen öğrencilerin hane gelir şartını da sağlaması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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